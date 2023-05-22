Лабиринты из смога: В Свердловской области продолжают бушевать лесные пожары

Свердловскую область накрыло дымом от лесных пожаров. Едким смогом затянут Екатеринбург и другие районы. Видимость порой не превышает нескольких метров, на дорогах — десятки аварий. Жителей просят пользоваться респираторами и лишний раз не выходить на улицу. Огонь охватывает все новые территории, уничтожая все на своем пути. Кирилл Солодков передает из зоны бедствия.

Смог от лесных пожаров превратил дороги на Урале в лабиринты с нулевой видимостью. Сильное задымление на трассе Екатеринбург — Нижний Тагил привело к столкновению сразу пяти автомобилей. В страшной аварии погиб один человек, еще девять — получили ранения.

Природные пожары в Свердловской области не утихают уже больше месяца. Благодаря авиации МЧС и авиалесоохраны площадь возгораний удалось сократить в несколько раз — до трех тысяч гектаров. Теперь главная опасность — удушливый смог, который повис над крупными городами. Подробности — в репортаже.