Лабиринты из смога: В Свердловской области продолжают бушевать лесные пожары

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Видимость порой не превышает нескольких метров, из-за этого происходят десятки ДТП. Огонь, тем временем, охватывает все новые территории.

Фото, видео: © РИА Новости / Наталья Горшкова; 5-tv.ru

Свердловскую область накрыло дымом от лесных пожаров. Едким смогом затянут Екатеринбург и другие районы. Видимость порой не превышает нескольких метров, на дорогах — десятки аварий. Жителей просят пользоваться респираторами и лишний раз не выходить на улицу. Огонь охватывает все новые территории, уничтожая все на своем пути. Кирилл Солодков передает из зоны бедствия.

Смог от лесных пожаров превратил дороги на Урале в лабиринты с нулевой видимостью. Сильное задымление на трассе Екатеринбург — Нижний Тагил привело к столкновению сразу пяти автомобилей. В страшной аварии погиб один человек, еще девять — получили ранения.

Природные пожары в Свердловской области не утихают уже больше месяца. Благодаря авиации МЧС и авиалесоохраны площадь возгораний удалось сократить в несколько раз — до трех тысяч гектаров. Теперь главная опасность — удушливый смог, который повис над крупными городами. Подробности — в репортаже.

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