Что это было? Почему Зеленский отказался встречаться с президентом Бразилии на G7

Бразильский лидер призывал США и Европу говорить об урегулировании украинского вопроса, а не поощрять конфликт.

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва рассказал, что во время саммита G7 в Хиросиме Владимир Зеленский не явился на назначенную с ним встречу. Об этом сообщил портал G1.

У двух политиков была назначена двусторонняя встреча. Британский лидер ждал, но получил информацию о том, что президент Украины задерживается, поэтому провел прием президента Вьетнама. После его уезда, Владимир Зеленский так и не появился.

«У него определенно была другая встреча… Я не был разочарован, я был расстроен, потому что хотел бы с ним встретиться… Зеленский взрослый и знает, что делает», — отметил Луис Инасиу Лула да Силва.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон просил и уговаривал бразильского лидера встретиться с Зеленским. Об этом сообщала газета Financial Times.

Лула да Силва неоднократно призывал Европу и США начать заниматься урегулированием конфликта, а не поощрять его развитие. А непричастным к украинскому вопросу странами политик посоветовал взять на себя ответственность за продвижение переговоров по мирному решению конфликта и предоставить России «минимальные условия» для его прекращения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Зеленский приготовил ловушку Бразилии на саммите G7.