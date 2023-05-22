Весь в отца: Леонид Якубович впервые показал не известного публике сына

Наследник звезды носит фамилию матери.

Оказалось, что у легендарного телеведущего Леонида Якубовича есть сын по имени Артем, которому уже 50 лет. Родился он во втором браке звезды с Галиной Антоновой. Своего наследника народный артист РФ показал на премьере фильма «Хитровка. Знак четырех», куда пришел вместе с нынешней супругой.

По мнению многих, Артем является полной копией своего отца. Фото можно посмотреть в материале издания «Вокруг. ТВ». Спекулировать на популярности родителя мужчина не стал, поэтому взял фамилию матери. Стоит отметить, что в отношениях с сыном Якубович был не слишком участлив и заботлив.

Баловать и уделять ему внимание у телеведущего зачастую не было времени. Леонид Аркадьевич работал днями и ночами, а домой приходил ради сна, а не семейных хлопот.

«Сына я прозевал», — признавался 77-летний Якубович.

Однако Артем не сердится на звездного родителя. Более того, он считает, что у него хороший отец, с которым у отпрыска множество общих увлечений: например, рыбалка и любовь к приготовлению блюд.

«Однажды поймали щуку на восемь килограммов. С ним-то мы ловили и осетра даже еще больше», — похвастался наследник телепродюсера в программе на одном из федеральных каналов.

В прошлом году Якубович признал, что рождение сына сопровождалось множеством проблем. Роды супруги начались ночью, а скорая помощь не смогла приехать, поэтому ведущий обратился за помощью в милицию, чтобы его возлюбленную отвезли на машине с мигалкой.

Ранее 5-tv.ru писал, что Якубович ответил на слухи о любовницах и внебрачных детях.