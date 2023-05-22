«Всегда ее боялась»: дочь Ларисы Долиной раскрыла правду об отношениях с матерью

Артистке и ее наследнице удалось прийти к «экологичным отношениям». Что это значит?

Единственной дочери певицы Ларисы Долиной — Ангелине — исполнилось 40 лет. Этот день был не таким, как все. Поистине особенным. И вот почему.

«Мама в мой день рождения очередной раз рассказала мне историю, как тяжело далось ей мое появление на свет (когда той было три дня от роду, она заболела гемолитической желтухой — Прим. ред.), мы поплакали с утра», — цитирует девушку издание dni.ru.

В качестве подарка наследница получила персонализированную сумку с именем и логотипом музыкальной академии, которую они совместно курируют.

«Было время, когда я, будучи подростком, жила в Одессе, у бабушки, отдельно от мамы, и всегда ее боялась», — вспоминает дочь Долиной.

При этом в настоящее время их отношения изменились: теперь звезда и ее наследница живут и работают вместе. По словам Ангелины, она осознала медийный статус матери только когда повзрослела.

Жизнь под одной крышей позволила понять ей, что ее мама — большой и серьезный человек. Она чувствует большую ответственность за такое родство, что проявляется в стремлении всегда быть культурной.

Помимо этого, почти все время женщины проводят вместе. Наследница Долиной говорит, что у них очень «экологичные отношения».

Также Ангелина рассказала, что никогда не хотела идти по стопам матери. Для нее публичность — это большой стресс, а сцена — это противоестественная среда, где она ощущает себя некомфортно.

«Хотя есть слух и голос, я занималась какое-то время вокалом и даже пела с Юлией Началовой и ее отцом Виктором», — сказала девушка.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Лариса Долина рассказала о непростом появлении дочери на свет.