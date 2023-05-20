Выкрала и вылезла через окно: Лариса Долина о непростом появлении дочери на свет

Певица призналась, что после рождения ребенка приняла отважное и рискованное решение — увезти дочь в маленькую квартиру в районе Ждановской. Денег у артистки тогда совсем не было.

Звезда российской эстрады Лариса Долина трогательно поздравила свою дочь Ангелину с юбилеем. По этому случаю певица опубликовала в своих социальных сетях поздравление и рассказала об истории родов.

«Солнышко мое, для меня ты всегда маленькая девочка… Я поздравляю нас обеих с твоим юбилеем!», — написала Лариса.

Долина считает, что появление Ангелины на свет — это настоящий драматический сериал. Во время родов у девочки начались проблемы со здоровьем, поэтому ее пришлось госпитализировать. Вот только самой матери адрес больницы не сказали, поэтому испуганная Долина была вынуждена самостоятельно искать новорожденную по всему городу.

«Когда я задала вопрос, куда ребенка увезли, дежурная медсестра ответила, что не знает… В рваной ночнушке я прыгнула в такси и 8 часов колесила по Москве, искала малышку во всех больницах», — рассказала звезда.

В результате певица нашла дочь, но была шокирована теми условиями, в которых находилась Ангелина. Поэтому она приняла решение выкрасть девочку из больницы и увезти домой. Она вылезла вместе с ней через окно и убежала в маленькую квартиру в районе Ждановской. Тогда у Долиной совсем не было денег, но она смогла поднять на ноги девочку.

Теперь малышка выросла, и Лариса до сих пор не может поверить, что ее дочь уже отмечает 40-летний юбилей. Но Ангелина всегда будет для звезды российской эстрады той самой маленькой девочкой.

«Я бесконечно горжусь тобой и бесконечно тебя люблю. Ты — моя плоть и кровь, ты — мое достояние и счастье. Ты умная, самодостаточная и честная», — завершила свое поздравление Долина.

Ранее 5-tv.ruсообщал, что Лариса Долина резко ответила на критику в адрес внучки.