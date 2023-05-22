СМИ сообщили о готовящейся отставке премьер-министра Украины

О причинах увольнения и новом месте работы чиновника пока ничего не известно.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль скоро может покинуть свой пост. Об этом сообщило украинское агентство УНН со ссылкой на правящую партию «Слуга народа».

Власти намерены в ближайшее время назначить нового человек на должность премьер-министра. По предварительной информации, им станет Михаил Федоров. Сейчас он занимает пост министра цифровой трансформации.

Известно, что у Федорова уже есть свой бэк-офис, который активно работает и набирает специалистов. По информации агентства, назначение нового премьер-министра поддержали 311 народных депутатов.

О причинах увольнения Шмыгаля и его новом месте работы информации нет. Всего премьер-министром Украины он пробыл три года.

В начале марта президент Украины Владимир Зеленский уволил сразу несколько высокопоставленных сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ). По мнению российского политолога Юрия Светова, «чистки» в верхушке киевского режима связаны с тем, что Зеленский начал избавляться от людей из своего ближайшего окружения из-за их некомпетентности и необходимости замены более профессиональными кадрами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что на Украине объявили об увольнении двух министров.