«Не надо меня вмешивать»: Ксения Бородина прошлась по наглым мошенникам из сети

Телеведущая угрожает мошеннице судом за незаконное использование ее имени.

Мошенники часто наживаются за счет российских знаменитостей. В этот раз от лица телеведущей Ксении Бородиной был прорекламирован скандальный препарат, с помощью которого якобы можно быстро сбросить вес.

В своем личном блоге звезда «Дома-2» опубликовала историю девушки, которая рассказывает, что с помощью лекарства для диабетиков можно быстро сбросить вес. Девушка заявила, что Бородина и блогер Ида Галич якобы похудели на этом препарате.

Знаменитость была недовольна, что ее имя используется в рекламе некого ненадежного препарата. Она пригрозила мошеннице судом и предложила ей попробовать кое-что необычное.

Instagram* / borodylia

«Я считаю, что распространение фейковой информации может довести вас до суда, деточка! Вы колите себе хоть лягушачью сперму, но меня в это не надо вмешивать. Спасибо. Удалите фейковую информацию», ­­— написала Бородина в социальных сетях.

Ксения отметила, что она категорически против применения данного препарата. Звезда объяснила это тем, что не верит в моментальное похудение без последствий — в итоге за это можно заплатить своим здоровьем.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что вместо диет и изнурительных тренировок в спортзале голливудские звезды все чаще прибегают к медикаментозным методам борьбы с лишним весом. Некоторые знаменитости открыто признаются, что секретом похудения являются инъекции для диабетиков.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.