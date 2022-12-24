Воевавшая с Волочковой солистка «Стрелок» Любомская столкнулась с «рэкетом»

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 334

Екатерине Любомской отключают электричество и угрожают

Фото, видео: Instagram* / kattstrelka; 5-tv.ru

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В маленьком подмосковном городке происходят настоящие страсти и интриги.

Солистка группы «Стрелки» Екатерина Любомская — «лучшая соседка». В своем любимом городе Красногорске она борется со всеми правонарушениями. Например, артистка жалуется на то, что у нее в доме нет электричества, а управляющая компания ей угрожает.

Артистка обратилась в официальном письме с настоящим криком души: она хочет справедливости и принятия необходимых мер. Содержимым письма певица эксклюзивно поделилась с 5-tv.ru.

Оказывается, обеспечивающая поставку электроэнергии компания требуют от Екатерины подписания с ними контракта, хотя певица пользуется услугами другой фирмы. Но не совсем правомерными способами. По словам певицы, люди от компании отключают в ее частном доме электричество и грозятся включить его только после того, как она подпишет с ними контракт. Напоминает 90-е, правда?

«Я прошу принять меры и взять на контроль мое обращение, так как дальше так жить просто невозможно», — пишет Екатерина.

По ее словам, по факту отключения электричества она уже написала заявление в Ильинское ОП, однако ей отказали в возбуждении уголовного дела.

«Данное решение мною неоднократно обжаловалось в Красногорской городской прокуратуре», — добавила солистка «Стрелок».

Но это далеко не первая война солистки группы «Стрелки». В 2021 году, по сети распространилась фотография справляющей малую нужду Анастасии Волочковой. Изначально балерина подозревала в сливе снимка жителей поселка, но затем заявила, что это сделала Екатерина Любомская.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как в отношении экс-солистки «Стрелок» возбудили уголовное дело из-за фото с Волочковой.

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