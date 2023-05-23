В школах Мариуполя прозвенел последний звонок

В учебных заведениях Мариуполя в ДНР прошли последние звонки. Видео с торжественного мероприятия одной из школ попало в распоряжение 5-tv.ru.

На кадрах видно, как выпускники старших классов выстроились в стройные линейки. Они прослушали государственный гимн РФ, а затем посмотрели приготовленные для них выступления младших классов. Праздник прошел по всем канонам последнего звонка — ученики были в нарядной школьной форме, с лентами выпускников и воздушными шариками.

Ранее в Брянской области подтвердили, что торжественные линейки в мае 2023 года состоятся. Об этом рассказали в департаменте образования и науки региона. В Крыму также сообщили, что ученики 9-х и 11-х классов примут участие в традиционных мероприятиях. Ученики и их родители соберутся в школьных помещениях, от построения во дворах решили воздержаться.

Ранее 5-tv.ru писал, какие традиции последнего звонка объединяют разные поколения выпускников.