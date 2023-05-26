«Половина лохов»: блогеры о деятельности интернет-коучей

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Виктория Сытник
Виктория Сытник Эксклюзив 720 0

Кулецкая, Крайнова и Герман поддержали инициативу подтверждать профпригодность интернет-коучей

Фото, видео: www.globallookpress.com / Christian Vorhofer; 5-tv.ru

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Некоторые эксперты, которые вещают в сети на широкие массы, не обладают достаточным количеством знаний.

Блогеры поддержали инициативу председателя СК Бастрыкина подтверждать профпригодность интернет-коучей. Своим мнением об экспертности людей, продвигающих услуги на просторах интернета, Саша Артемова, Елена Кулецкая, Настя Крайнова и Таня Герман эксклюзивно поделились с корреспондентом 5-tv.ru на праздновании дня рождения 4-летнего сына фэшн-блогера Люси LovaLova.

Звезда «Дома-2» Саша Артемова убеждена, что должны быть созданы специальные тесты, благодаря которым независимая комиссия сможет оценить знания и умения блогеров, продающих свои инфопродукты. К курсам, которые продвигают многие инфлюенсеры, девушка относится положительно в том случае, если человек является профессионалом своего дела.

«Если ты эксперт, почему об этом не рассказать и почему это тоже не монетизировать? Если у тебя есть определенная база данных, то почему ты не можешь свои данные, свои же знания продавать?» — убеждена Артемова.

Модель Елена Кулецкая призналась, что она, как и многие привыкла слепо доверять словам учителей, поэтому важно проверять знания людей, вещающих на широкие массы, и систематизировать их деятельность.

«Идея лицензирования деятельности, связанной с обучением, мне кажется, логичной и правильной. Потому что так в принципе может любой начать обучать чему угодно, когда угодно», — считает Кулецкая.

Певица Настя Крайнова убеждена, что большая часть коучей, которые с серьезным лицом вещают на просторах сети, недостаточно компетентны и информированы.

«Если человек продвигает свой курс, он должен как минимум быть профессионалом в этом, а, к сожалению, у нас на этом рынке собрались половина лохов», — не скрывая своих эмоций, поделилась мнением Настя Крайнова.

А по мнению блогера Тани Герман, в сети уже переизбыток курсов, рекламирующих тот или иной инфопродукт.

«Честно говоря, тошно. Мне очень много раз предлагали прямо командой по продюсированию и продвижению создать инфопродукт, максимально его распиарить и попробовать на мою аудиторию продать. Я против. Потому что, мне кажется, тут нужна такая экспертность в том или ином деле. <…> Мне хочется быть максимально честной, максимально искренней и откровенной со своей аудиторией. И ничего у них не просить», — призналась Таня Герман.

Ранее 5-tv.ru писал, как блогеры высказались о неуплаченных долгах Блиновской, Митрошиной и Лерчек.

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