Знаменитости обходили систему налогообложения, тем самым платили меньше положенного государству.

Елена Блиновская, Саша Митрошина, Лерчек — их имена как злостных нарушительниц закона гремят на всю страну. Популярные блогеры обходили систему налогообложения и использовали неправильные алгоритмы уплаты, тем самым платили государству меньше положенного. Их долги достигают сумм в несколько сотен, а то и миллиард рублей. Обходили ли они закон по злому умыслу или действительно не знали о правильной системе налогооблажения? Певица Настя Крайнова, модель Елена Кулецкая, блогеры Таня Герман и Саша Артемова порассуждали об этом с корреспондентом 5-tv.ru на праздновании дня рождения четырехлетия сына фэшн-блогера Люси LovaLova.

Певица Настя Крайнова уверена, что столь пристальное внимание к деятельности блогеров началось с пышных празднеств Елены Блиновской, которая на всю страну транслировала свою роскошную жизнь. А налоги королева марафонов не платила, по мнению певицы, вряд ли из-за незнания. Остальных же крупных инфлюенсеров подтянули как по инерции.

«Если ты зарабатываешь больше миллиарда рублей и тебе насчитали налогов на миллиард, то, я думаю, что у нее большая команда, которая имеет знания, и бухгалтера, которые могут сказать, что нужно платить налоги. Просто другой вопрос, что налоги были уплачены неправильно. И она решила, что зарабатывает миллиарды, и по упрощеночке такая пролетит. Не получилось. Поэтому все должно быть честно», — убеждена Крайнова.

По признанию блогера Тани Герман, задолго до начала проверок она предполагала, что подобное может случиться.

«У меня муж — юрист. И мы, когда видели эти миллиардные заработки Блиновской Елены, он мне тогда сказал, что, возможно, такая ситуация произойдет», — поделилась блогер.

Тем не менее, Таня Герман убеждена, что неуплата налогов произошла из-за незнания блогеров о процессе налогооблажения и с сочувствием относится к коллегам по цеху, которые попали в столь затруднительное положение.

«За все в этой жизни надо платить. <…> Надо быть аккуратным. Сейчас многие будут думать прежде, чем что-то делать», — заключила Герман.

По мнению Елены Кулецкой, тот факт, что Лерчек, Митрошина и Блиновская берут на себя ответственность за неуплаченные налоги, искупает их вину.

«Чтобы прямо заводить уголовное дело и сажать человека под стражу, либо лишать его возможности продолжать свою не нарушающую закон деятельность, наверное, это перебор», — поделилась своим мнением Кулецкая.

Звезда «Дома-2» Саша Артемова призналась, что сочувствует блогерам, которые попали в подобную ситуацию, при этом она убеждена, что это «показательно-карательная история» для других инфлюенсеров, которые легкомысленно относятся к выплате налогов.

«Самому Богу известно, злой умысел или нет, но я считаю, что это право каждого. Вообще я считаю, что блогинг не должен облагаться налогом. Мне кажется, это немного неправильно. Моя страница, на которой я сделала аудиторию, поэтому что хочу, то и делаю», — поделилась своим мнением Артемова.

Ранее 5-tv.ru писал, как Блиновская заработала миллиарды на доверчивых россиянах.