Подросток под страхом порки склонял маленького брата к оральному сексу с другом
По факту случившегося возбудили уголовное дело. Проводится проверка.
Фото: www.globallookpress.com / uwe umstätter
Старший брат заставлял младшего заниматься оральным сексом с его другом. Подробности шокирующего происшествия появились эксклюзивно у 5-tv.ru.
Источник сообщил, что летом 2022-го в Красноярском крае подросток 2014 года рождения гулял вместе с младшим братом и его приятелем. Вооружившись кнутом, старший мальчик заставил младшеклассников целовать половые органы друг друга.
Происшествие удалось скрыть от взрослых. О случившемся младший ребенок рассказал маме лишь в апреле этого года. В отношении старшего брата было возбуждено дело по статье насильственные действия сексуального характера.
Мужчина изнасиловал 13-летнего подростка на глазах матери в бане
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Подмосковье отец насиловал старшую дочь и снимал это на камеру. Затем к процессу подключилась мать, которая увидела в этом способ заработка.
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