Орбан раскритиковал желание ЕС ввести одиннадцатый пакет антироссийских санкций

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Алексей Панков
Алексей Панков 51 0

Политик отметил, что ограничения не дают нужного эффекта. Пора мириться?

Орбан раскритиковал желание ЕС ввести одиннадцатый пакет антироссийских санкций

Фото: www.globallookpress.com /Attila Volgyi

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан раскритиковал намерение Евросоюза ввести одиннадцатый пакет антироссийских санкций, пишет РИА Новости. Политик добавил, что это решение противоречит здравому смыслу, так как предыдущие десять пакетов не принесли должного результата.

«Если вы делаете что-то десять раз, например, вводите санкционные пакеты, а это не работает, но нет причин делать это в одиннадцатый раз, делать это снова, надеясь, что результат будет иным. Это противоречит здравому смыслу», — отметил Орбан.

Некоторое время назад премьер-министр заявлял, что Венгрия первой в Европе запускает национальные консультации. Руководители страны намеревались узнать мнение граждан о санкциях ЕС против России.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Евросоюзе продолжаются дискуссии по одиннадцатому пакету санкций против России. Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что страны намерены лишить Россию возможности обходить ограничения.

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