Пушилин: Артемовск будет восстановлен

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Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала 38 0

Врио главы Донецкой народной республики отметил, что соответствующий опыт у строителей уже есть.

Пушилин: Артемовск будет восстановлен

Фото: П/с главы ДНР Пушилина / ТАСС

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Тема:
Спецоперация

Посетивший Артемовск врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил о намерении восстановить город. По его словам, украинские боевики стремились стереть город с лица земли, так как превратить населенный пункт в «непреступную крепость» у киевского режима не вышло.

«Теперь уже вновь российский город Артемовск будем восстанавливать. Опыт есть, команда есть, поддержка со всей России есть — справимся», — подчеркнул Пушилин.

Некоторое время назад президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил группу «Вагнер» и Вооруженные силы России с освобождением города. Пушилин отметил, что населенный пункт сохранит историческое название.

«Много работы предстоит»: Денис Пушилин прибыл в Артемовск

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru показывал трофейные шевроны националистов и наемников. Штурмовики собрали коллекцию знаков разлития тех, кто успел потоптаться по донбасской земле.

Тема:
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