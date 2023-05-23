Пушилин: Артемовск будет восстановлен

Посетивший Артемовск врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил о намерении восстановить город. По его словам, украинские боевики стремились стереть город с лица земли, так как превратить населенный пункт в «непреступную крепость» у киевского режима не вышло.

«Теперь уже вновь российский город Артемовск будем восстанавливать. Опыт есть, команда есть, поддержка со всей России есть — справимся», — подчеркнул Пушилин.

Некоторое время назад президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил группу «Вагнер» и Вооруженные силы России с освобождением города. Пушилин отметил, что населенный пункт сохранит историческое название.

«Много работы предстоит»: Денис Пушилин прибыл в Артемовск

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru показывал трофейные шевроны националистов и наемников. Штурмовики собрали коллекцию знаков разлития тех, кто успел потоптаться по донбасской земле.