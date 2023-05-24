Путин вручил высшие государственные награды страны. Главное
В Екатерининский зал Кремля пригласили участников спецоперации в Донбассе, многодетных матерей, известных музыкантов и спортсменов
Фото, видео: Прокофьев Вячеслав / ТАСС; 5-tv.ru
Высшие государственные награды страны вручил Владимир Путин. В Екатерининский зал Кремля пригласили участников спецоперации в Донбассе, многодетных матерей, известных музыкантов и спортсменов. Людей разных профессий объединяет одно - они делают нашу страну сильнее и лучше.
Максим Прихода расскажет об их заслугах перед Отечеством.
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