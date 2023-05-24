Путин вручил высшие государственные награды страны. Главное

Высшие государственные награды страны вручил Владимир Путин. В Екатерининский зал Кремля пригласили участников спецоперации в Донбассе, многодетных матерей, известных музыкантов и спортсменов. Людей разных профессий объединяет одно - они делают нашу страну сильнее и лучше.

Максим Прихода расскажет об их заслугах перед Отечеством.