Путин вручил высшие государственные награды страны. Главное

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В Екатерининский зал Кремля пригласили участников спецоперации в Донбассе, многодетных матерей, известных музыкантов и спортсменов

Фото, видео: Прокофьев Вячеслав / ТАСС; 5-tv.ru

Высшие государственные награды страны вручил Владимир Путин. В Екатерининский зал Кремля пригласили участников спецоперации в Донбассе, многодетных матерей, известных музыкантов и спортсменов. Людей разных профессий объединяет одно - они делают нашу страну сильнее и лучше.

Максим Прихода расскажет об их заслугах перед Отечеством.

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