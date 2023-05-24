«Работаю с 14 лет»: «Мисс Россия» рассказала про свою первую зарплату на заводе

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 28 0

«Мисс Россия 2022» Линникова рассказала о подработке на заводе в возрасте 14 лет

Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Никольский; 5-tv.ru

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Анна Линникова с юных лет копит средства и трепетно относится к финансам.

Модель Анна Линникова, которая представила Россию на конкурсе «Мисс Вселенная 2022», рассказала о своей первой работе. Красавица поделилась, что в 14 лет пошла работать на хлебобулочный завод, где упаковывала и отсортировывала хлеб. В тот период девушка поняла, что деньги достигаются великим трудом.

«Это была летняя подработка на месяц. Это было несерьезно, но при этом я за этот месяц успела осознать, что мне нравится работать. Я хочу в целом всегда зарабатывать как можно больше денег. И да, я работаю с 14 лет до сих пор», — заявила модель в беседе с 5-tv.ru на церемонии вручения музыкальной премии телеканала RU.TV.

Линникова призналась, что тогда получила около 30-40 тысяч. В том возрасте этих денег вполне хватило будущей модели. Однако свою первую зарплату девушка не стала тратить сразу. Она положила полученные средства на банковский счет.

Стоит отметить, что на конкурсе красоты «Мисс Вселенная» Линникова вышла в полуфинал. Как ранее сообщал 5-tv.ru, в этом ей помогли поклонники. Они всегда поддерживали модель в соцсетях и писали ей много приятных слов.

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«Работаю с 14 лет»: «Мисс Россия» рассказала про свою первую зарплату на заводе

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