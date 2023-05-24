Бури тоже бывают полезны: китайский совет дня на среду, 24 мая

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Татьяна Бендзь
Татьяна Бендзь Автор прогнозов Бацзы 33 0

Эта среда будет эмоциональной и импульсивной.

Бури тоже бывают полезны: китайский совет дня на среду, 24 мая

Фото: 5-tv.ru

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь, основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» 24 мая?

Эта среда будет эмоциональной и импульсивной. Может штормить и рвать шаблоны. Энергии как бы намекают: бури тоже нужны. Для того чтобы сломать то, что готово сломаться и очистить пространство.

Совет дня: планируйте на среду разводы, расставания, увольнения и сложные разговоры о выходе из партнерства. Детоксы и начало диет — тоже подходящее занятие для этого дня. Можно проводить работы по разрушению стен и уборку в саду.

Предостережение дня: не начинайте большие путешествия, строительство и не планируйте на среду церемонии подписания важных документов.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, что такое китайская астрология «Бацзы» и как правильно читать прогнозы. Те, кто смог рассчитать свою карту, могут ознакомиться с китайским гороскопом на неделю.

+16° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
80.17
0.23 86.55
0.05
Бури тоже бывают полезны: китайский совет дня на среду, 24 мая

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