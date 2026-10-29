Михалков рассказал, как «Бриллиантовая бабочка» поможет конкурировать с западным кино

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Виктория Федорова
Виктория Федорова Журналист Эксклюзив 28 0

Премия «Бриллиантовая бабочка» должна помочь молодым режиссерам заявить о себе.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Belkin Alexey; 5-tv.ru

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Михалков: «Бриллиантовая бабочка» поможет конкурировать с западным

Премия «Бриллиантовая бабочка» должна стать не только наградой для кинематографистов, но и способом познакомить зрителей с фильмами, которые редко попадают в широкий прокат. Об этом в беседе с 5-tv.ru рассказал народный артист РСФСР и режиссер Никита Михалков.

По его словам, картинам бывает сложно конкурировать с американским и европейским кино, из-за чего некоторые работы остаются за пределами внимания широкой аудитории. Чтобы изменить ситуацию, организаторы хотят создать в России устойчивую систему поддержки и показа таких фильмов.

«Мы и вторую бабочку решили проводить в России, чтобы как бы наработать этот механизм», — объяснил Михалков.

Организаторы также планируют показывать фильмы в разных городах, в том числе студентам, чтобы с работами могли познакомиться зрители за пределами крупных культурных центров.

Еще одно направление проекта связано с поддержкой молодых кинематографистов из разных стран, которым предлагают снять короткометражный фильм за один день после лекций и мастер-класса. По словам Михалкова, такой формат требует от участников серьезной концентрации и умения быстро воплощать идеи в жизнь.

«У них есть один день, чтобы снять свою работу <…> Это намного труднее, чем пять сезонов снять», — отметил режиссер.

Работы начинающих авторов также планируют показывать на фестивалях в других городах, чтобы молодые кинематографисты могли представить свои фильмы более широкой аудитории.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Никита Михалков заявил, что не собирается специально готовить главные роли для своего внука Андрея Бакова, который начал репетировать спектакль в «Мастерской 12». При этом молодой человек не стал частью постоянной труппы театра. Ранее Баков снимался в проектах своей тети Надежды Михалковой, в том числе в фильмах «Чурросы» и «Номинация».

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