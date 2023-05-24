В Совфеде предложили взимать налоги с блогеров

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 14 0

В Совфеде предложили рассмотреть вопрос о налогообложении блогеров

В Совфеде предложили взимать налоги с блогеров

Фото: www.globallookpress.com / Eunika Sopotnicka

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Вероятно, для внедрения новой системы потребуется ввести изменения в Налоговый кодекс РФ.

Сенаторы призвали власти проработать вопрос о введении налогообложения для физических лиц и организаций за деятельность в интернете, включая блогерскую. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на проект постановления Совфеда «О реализации налоговой политики в целях обеспечения экономического роста».

Вышеуказанное нововведение было разработано комитетом Совфеда по бюджету и финансовым рынкам. Верхняя палата парламента планирует принять его в рамках заседания 24 мая.

Как отметил заместитель главы СФ по бюджету и финансовым рынкам Андрей Епишин, для внедрения системы налогообложения в таком ключе вероятно понадобятся определенные изменения в Налоговом кодексе России.

Например, когда блогер ведет деятельность только в рамках профиля в социальной сети, занимается рекламой и прочими связанными с ней мероприятиями, доход от интернет-проекта будет суммироваться, налоги придется платить по общей системе налогообложения. Вероятно, для подобных случаев будет разработан специальный порядок.

Епишин объяснил, что пока правительство подробно не рассматривало возможные налоговые механизмы в таких ситуациях. В свою очередь, член комитета по бюджету и финансовым рынкам Вадим Деньгин заявил о намерении задать вопрос о налогообложении заработка блогеров руководителю Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниилу Егорову. Разговор об этом состоится на предстоящем заседании Совфеда.

К слову, что скандал с доходом блогеров произошел после задержания королевы марафонов Елены Блиновской. Ее обвинили в неуплате налогов почти на миллиард рублей и отмывании денежных средств. Помимо нее проверкам подверглись и другие крупные блогеры, зарабатывающие деньги в сети.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Мосгорсуд оставил Елену Блиновскую под домашним арестом.

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