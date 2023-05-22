Мосгорсуд оставил Елену Блиновскую под домашним арестом

Мосгорсуд оставил под домашним арестом блогера Елену Блиновскую, обвиняемую в неуплате налогов почти на миллиард рублей и отмывании денежных средств. Об этом сообщила столичная прокуратура в своем Telegram-канале.

«Мосгорсуд оставил без изменения решение Пресненского районного суда об избрании обвиняемой Елене Блиновской меры пресечения в виде домашнего ареста, а апелляционную жалобу ее защитника без удовлетворения», — говорится в сообщении ведомства.

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Елена Блиновская остается под домашним арестом с 28 апреля. До 26 июня ей запрещено покидать пределы жилища, общаться с другими фигурантами уголовного дела, отправлять и получать посылки и письма, пользоваться телефоном и выходить в интернет. Ранее блогер и ее защита просили о более мягкой мере пресечения — в виде запрета определенных действий.

Елену Блиновскую обвиняют в неуплате 918 миллионов рублей налогов и отмывании еще 43 миллионов рублей. Блогера задержали 27 апреля на границе с Белоруссией. По версии следствия, она пыталась покинуть территорию России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Елена Блиновская не явилась в суд по жалобе на домашний арест.