Перед вами не артист, а медик: Митя Фомин раскрыл правду о своем образовании

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 2 026 0

Митя Фомин признался, что мечтал стать ветеринаром

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; 5-tv.ru

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Кем мечтал быть музыкант и почему сегодня работает не по профессии?

Российский певец Митя Фомин планировал стать ветеринаром, но жизнь увела его в совершенно противоположную сторону. О своем образовании и мечтах артист рассказал в эксклюзивном интервью 5-tv.ru.

Музыканта подловили на красной дорожке Ежегодной церемонии Русской Музыкальной Премии телеканала RU.TV. Он признался, что в детстве планировал стать ветеринаром, но родители отправили учиться его на врача.

«Я учился в Новосибирском мединституте и закончил факультет педиатрии. Вот он — я», — говорит Фомин.

Артист добавил, что в их семье всегда было очень много животных.

«Когда пришел выбор профессии, я сказал маме, что буду ветеринаром. Она же ответила, что если я хочу лечить, то буду врачом. Но, в глубине души я хотел быть артистом, поэтому когда пришло время, мне казалось, что поздно будет… Мне было 20 лет. В итоге, я сделал попытку и стать предпринимать шаги, чтобы стать музыкантом», — заключил Фомин.

Вчера, 23 мая, в «Крокус Сити Холле» состоялась XII Русская Музыкальная Премия телеканала RU.TV. В этот вечер выступили Дима Билан, Полина Гагарина, JONY, Zivert, ANNA ASTI, Григорий Лепс, Елена Север, Мари Краймбрери, Клава Кока, Artik& Asti, HammAli& Navai, ЮрКисс, Мот и многие другие артисты.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Митя Фомин готов стать отцом ребенка от суррогатной матери.

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