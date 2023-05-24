Битва за Балканы: Байден запросил средства на противостояние России

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Байден запросил 108 миллионов долларов на противостояние России на Балканах

Фото, видео: www.globallookpress.com / Yuri Gripas - Pool via CNP; 5-tv.ru

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Окончательное слово останется за конгрессом США. Почему эта «игра» бессмысленна?

Президент США Джо Байден решил побороться с Россией и ее влиянием теперь уже и на Балканах.

В следующем финансовом году глава Белого дома хочет получить на эти цели 108 миллионов долларов. Решение — за конгрессом США.

Ранее Москву посетил и встретился с президентом РФ Владимиром Путиным глава Республики Сербской — это часть Боснии и Герцеговины — Милорад Додик.

Он рассказал, что Москва вынужденно начала спецоперацию. И заявил об отказе вводить антироссийские санкции, несмотря на давление Запада.

Примерно о том же говорит и президент Сербии Александр Вучич. В интервью местному каналу РТС он пообещал не присоединяться к санкциям против нашей страны до тех пор, пока Белград будет в состоянии проводить суверенную политику. Пока получается.

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