Окончательное слово останется за конгрессом США. Почему эта «игра» бессмысленна?

Президент США Джо Байден решил побороться с Россией и ее влиянием теперь уже и на Балканах.

В следующем финансовом году глава Белого дома хочет получить на эти цели 108 миллионов долларов. Решение — за конгрессом США.

Ранее Москву посетил и встретился с президентом РФ Владимиром Путиным глава Республики Сербской — это часть Боснии и Герцеговины — Милорад Додик.

Он рассказал, что Москва вынужденно начала спецоперацию. И заявил об отказе вводить антироссийские санкции, несмотря на давление Запада.

Примерно о том же говорит и президент Сербии Александр Вучич. В интервью местному каналу РТС он пообещал не присоединяться к санкциям против нашей страны до тех пор, пока Белград будет в состоянии проводить суверенную политику. Пока получается.