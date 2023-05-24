Завис на краю скалы: спасатели вызволили козлика из беды в Ингушетии

Животное зависло над бурной рекой, из которой само никогда бы не выплыло.

Трогательную спасательную операцию провели в Ингушетии. Козлик с частного подворья отправился в опасное путешествие и поневоле стал альпинистом.

Животное сорвалось с крутого обрыва, зависнув на краю скалы. А внизу — очень бурная река, из которой ему было бы уже не выплыть.

Испуганного зверя с другого берега заметили люди и вызвали спасателей. Один из них подобрался поближе и облачил козла в импровизированное «альпинистское» снаряжение. Его благополучно подняли и передали хозяевам.