Завис на краю скалы: спасатели вызволили козлика из беды в Ингушетии

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Спасатели помогли попавшему в беду козлу в Ингушетии

Фото, видео: www.globallookpress.com / Andreas Arnold; 5-tv.ru

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Животное зависло над бурной рекой, из которой само никогда бы не выплыло.

Трогательную спасательную операцию провели в Ингушетии. Козлик с частного подворья отправился в опасное путешествие и поневоле стал альпинистом.

Животное сорвалось с крутого обрыва, зависнув на краю скалы. А внизу — очень бурная река, из которой ему было бы уже не выплыть.

Испуганного зверя с другого берега заметили люди и вызвали спасателей. Один из них подобрался поближе и облачил козла в импровизированное «альпинистское» снаряжение. Его благополучно подняли и передали хозяевам.

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