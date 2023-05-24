Президент РФ Владимир Путин обратился к участникам 11-й Международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.

«Уверен, что сообща мы добьемся формирования более справедливого, многополярного мира, а идеология исключительности, так же как и неоколониальная система, которая позволяла эксплуатировать ресурсы всего мира, неизбежно уйдут в прошлое», — заявил глава государства в видеообращении.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин вручил высшие государственные награды страны участникам спецоперации в Донбассе, многодетным матерям, известным музыкантам и спортсменам.