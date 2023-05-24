Путин обратился к участникам 11-й Международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 37 0

Президент РФ напомнил о появлении новых и расширении прежних очагов напряженности в разных регионах.

Фото, видео: © РИА Новости / Татьяна Барыбина; 5-tv.ru

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Президент РФ Владимир Путин обратился к участникам 11-й Международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.

«Уверен, что сообща мы добьемся формирования более справедливого, многополярного мира, а идеология исключительности, так же как и неоколониальная система, которая позволяла эксплуатировать ресурсы всего мира, неизбежно уйдут в прошлое», — заявил глава государства в видеообращении.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин вручил высшие государственные награды страны участникам спецоперации в Донбассе, многодетным матерям, известным музыкантам и спортсменам.

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