Мерзли на улице: бездомных выгнали из отелей Лондона из-за концерта Бейонсе

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Концерт Бейонсе в Лондоне привел к выселению бездомных из отелей

Фото, видео: www.globallookpress.com / Philippe Lissac / GODONG; 5-tv.ru

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Певица данную ситуацию пока никак не комментировала.

В Лондоне 30 семей остались без крова из-за концерта американской певицы Бейонсе.

Их попросту решили выселить без предупреждения. В основном, это бездомные, которых разместили в местном отеле в рамках социальной программы по поддержке нуждающихся.

Одна из выселенных женщин рассказала журналистам, что ей пришлось мерзнуть на улице с тремя маленькими детьми 12 часов. А всему причиной — нашествие фанатов Бейонсе.

Перед ее приездом спрос на гостиничные номера резко вырос. Вот и решили освободить помещения, которые не приносят дохода.

Власти оправдываются: не ожидали от бизнеса такого равнодушия и обещают подыскать людям другое жилье. К слову, билеты на лондонский концерт поп-дивы продавались за три тысячи евро, а сама Бейонсе, которая уже находится в Лондоне и отдыхает перед шоу в роскошном отеле, ситуацию с бездомными никак не прокомментировала.

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