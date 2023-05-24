Крымский мост временно закрыли из-за проводимых учений

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 22 0

Глава Республики Крым Сергей Аксенов рассказал об обстановке в регионе.

Крымский мост временно закрыли из-за проводимых учений

Фото: Мальгавко Сергей / ТАСС

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Крымский мост временно закрыли из-за проводимых учений. Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов, опубликовав пост в личном Telegram-канале.

«Крымский мост закрыт из-за проводимых в районе учений. Движение будет восстановлено через несколько часов. Убедительно прошу всех доверять только проверенным источникам информации», — подчеркнул чиновник.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на Крымский мост временно перестали пускать грузовые машины. Решение было принято из соображений безопасности. 

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