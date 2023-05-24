Белгородский губернатор Гладков сообщил об отражении массированной атаки БПЛА

Ночью Белгородскую область массово атаковали дроны. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«Ночь прошла не совсем спокойно. Было большое количество атак беспилотных летательных аппаратов. С большей частью средства ПВО справились, но есть повреждения в Белгороде, в Борисовском районе, в Белгородском районе: легковой транспорт, частные дома, административные здания. Сейчас завершим подомовой обход — буду иметь более точную информацию. Самое главное, что пострадавших нет совсем», — написал он в своем Telegram-канале.

Гладков добавил, что в Яковлевском округе ночью дроны дважды атаковали поселок Томаровка, сбросив взрывные устройства на два административных здания. В результате на одном из них повреждена кровля, на другом — кровля и плита перекрытия. Погибших и пострадавших нет.

По данным главы региона, после нападения на область украинской диверсионно-разведывательной группы в больницах находятся девять человек, трое из них в реанимации в тяжелом состоянии.

В пунктах временного размещения в Старом Осколе, Ракитном, Ивне и Строителе находятся более 550 человек из Грайворонского округа. По словам Гладкова, им разрешат вернуться домой, как только силовики завершат зачистку территории.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава Белгородской области призвал местных охотников не вступать в бой с диверсантами.