Белгородский губернатор Гладков сообщил об отражении массированной атаки БПЛА

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 40 0

За ночь дроны нанесли удары по нескольким населенным пунктам. Большую часть аппаратов удалось уничтожить.

Белгородский губернатор Гладков сообщил об отражении массированной атаки БПЛА

Фото: www.globallookpress.com / Ahmad Hasaballah

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Ночью Белгородскую область массово атаковали дроны. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«Ночь прошла не совсем спокойно. Было большое количество атак беспилотных летательных аппаратов. С большей частью средства ПВО справились, но есть повреждения в Белгороде, в Борисовском районе, в Белгородском районе: легковой транспорт, частные дома, административные здания. Сейчас завершим подомовой обход — буду иметь более точную информацию. Самое главное, что пострадавших нет совсем», — написал он в своем Telegram-канале.

Гладков добавил, что в Яковлевском округе ночью дроны дважды атаковали поселок Томаровка, сбросив взрывные устройства на два административных здания. В результате на одном из них повреждена кровля, на другом — кровля и плита перекрытия. Погибших и пострадавших нет.

По данным главы региона, после нападения на область украинской диверсионно-разведывательной группы в больницах находятся девять человек, трое из них в реанимации в тяжелом состоянии.

В пунктах временного размещения в Старом Осколе, Ракитном, Ивне и Строителе находятся более 550 человек из Грайворонского округа. По словам Гладкова, им разрешат вернуться домой, как только силовики завершат зачистку территории.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава Белгородской области призвал местных охотников не вступать в бой с диверсантами.

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