В Рязани простились с актером Александром Зайцевым

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 69 0

Прощание с актером Александром Зайцевым прошло в Рязанском театре драмы

В Рязани простились с актером Александром Зайцевым

Фото: ВКонтакте / rzn_dram

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Артист тяжело болел и последние полгода был прикован к постели.

В Рязани состоялась церемония прощания с заслуженным артистом РФ Александром Зайцевым. Об этом сообщает РЯЗИНФОРМБЮРО.

Мероприятие началось в 11:00 по московскому времени в Рязанском театре драмы.

Скончавшийся 22 мая на 64-м году жизни актер Александр Зайцев тяжело болел и последние полгода был прикован к постели.

Покойный запомнился зрителю игрой в спектаклях «Король Лир» по Уильяму Шекспиру, «Бешеные деньги» по Александру Островскому и многим другим. За вклад в культурное наследие он был удостоен почетного звания заслуженного артиста России.

Также Зайцев играл в кино. Среди известных работ с его участием — фильмы «Почтальон», «Судьбы загадочное завтра» и другие.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, что сгубило звезду «Короля Лира» Александра Зайцева.

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