Как снизить вероятность смерти при заболеваниях сердца — советы врача

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 62 0

Врач-кардиолог Кореневич рассказала, как снизить риски при сердечно-сосудистых заболеваниях

Как снизить вероятность смерти при заболеваниях сердца — советы врача

Фото: www.globallookpress.com / Michaela Begsteiger

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Как больному человеку прожить столько же, сколько здоровому? Оказывается, это проще простого.

Существует сразу несколько способов снизить риски развития заболеваний, связанных с сердечно-сосудистой системой. Об этом заявила кардиолог Анна Кореневич, приведя очень веские аргументы.

«При правильном подходе к проблеме, риски умереть от сердечно-сосудистых заболеваний можно снизить до уровня совершенно здоровых людей вашего возраста. Для этого нужно сделать три шага», — сказала специалист порталу «МедикФорум».

Проблемы с сердцем испытывает множество людей, а нередко они спрашивают у врачей, сколько смогут прожить со своим недугом. Кардиолог объяснила, что ни один доктор не сможет дать точного ответа — это значит, что паниковать точно не стоит.

Такие заболевания часто бывают тесно связаны с образом жизни и повседневными привычками. Первым шагом, который поможет минимизировать риски при болезнях сердца, будет прохождение регулярных обследований у врачей следование выписанной терапии.

Второй шаг — психосоматический. Необходимо выбросить из головы все негативные установки по поводу болезни.

Третья ступень заключается в выработке и укреплении стрессоустойчивости. Кореневич отметила, что главная причина болезней сердца — именно стресс, а избавление от него позволяет продлить жизнь.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что диетологи назвали продукты, которые могут вызвать тревожность и депрессию.

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