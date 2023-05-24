Интим без правил: 22-летняя москвичка попала на ИВЛ после бурной ночи

Почему безудержная страсть порой доводит не до оргазма, а до госпитализации?

В Москве девушка попала в больницу после бурной ночи. 22-летняя жительница столицы не сразу почувствовала неладное, но успела вызвать скорую помощь к вечеру следующего дня — в больницу она была доставлена уже без сознания.

Известно, что накануне у пострадавшей случился безудержный секс. Последствия свидания оказались более чем пугающими — тело и лицо девушки было покрыто следами насилия. Кроме того, она потерла много крови. Предположительно, партнер молодой особы оказался через чур грубым любовником и его действия в постели привели к серьезной травме женского полового органа.

Девушка была госпитализирована без сознания. Врачи подключили ее к аппарату ИВЛ и наблюдают за ее состоянием. По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что романтический вечер пары в Воронеже пошел не по плану. Там молодой человек случайно задушил свою девушку во время секса, а после испугался ответственности и пытался сжечь ее вместе с квартирой.