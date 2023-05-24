Непростое оружие: военный эксперт оценил плюсы ПП-2000, который заменит АКС-74У

В России испытывают новое стрелковое оружие, созданное тульскими мастерами в ответ на запрос военных летчиков.

Пистолет-пулемет ПП-2000 — легкое и эффективное оружие личной обороны для военнослужащих, которое ни в чем не уступает современным западным аналогам. Об этом в комментарии 5-tv.ru заявил военный политолог Андрей Кошкин.

До этого стало известно, что в России проходят испытания пистолета-пулемета ПП-2000, предназначенного для Воздушно-космических сил и призванного заменить АКС-74У — укороченного автомата Калашникова, входящего в носимый армейский запас (НАЗ) летчиков.

Эксперт отметил, что ПП-2000 — это так называемое оружие «последнего боя», которое по достоинству оценят не только летчики, но и, например, пулеметчики, гранатометчики и артиллеристы. То есть те, кому стрелковое оружие необходимо для самозащиты в экстренных ситуациях на поле боя.

«Его произвели в тульском КБ авиастроения. То есть изначально этот пистолет-пулемет готовился для летчиков. Они уже давно его заказывали и говорили, что укороченный автомат Калашникова слишком громоздкий, тяжелый и неудобный для пилотов», — пояснил Кошкин.

Конструкторы постарались учесть все пожелания военных. В итоге ПП-2000 получился значительно компактнее и легче АКС-74У, его вес составляет всего 1,4 килограмма, тогда как у автомата Калашникова — 2,7 килограмма. Такой существенной разницы удалось достичь за счет применения высокопрочного пластика в изготовлении корпуса.

Кроме того, ПП-2000 одинаково удобен для правшей и левшей, позволяет стрелять как с одной, так и с двух рук, а использование откидного приклада позволяет повысить кучность стрельбы, отметил эксперт.

«Темп стрельбы не столь высокий — 600 выстрелов в минуту, но он позволяет решать те задачи, для которых предназначено оружие», — добавил Кошкин.

Еще одна особенность ПП-2000 в том, что он может использоваться с магазинами на 20 и 44 патрона. При этом большой магазин делает пистолет-пулемет пригодным для полноценного участия в боевых действиях. Сам патрон калибра 9×19 миллиметров считается наиболее распространенным, что решает вопрос пополнения боезапаса на поле боя.

«Летчики получают уникальный пистолет-пулемет, который по всем своим характеристикам не уступает западным образцам такого же класса и весьма удобен для использования в носимом армейском запасе», — резюмировал эксперт.

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