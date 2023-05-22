«Аналогов нет»: как комплекс «Гермес» может повлиять на ситуацию в зоне СВО

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Рита Миронова
Рита Миронова Эксклюзив 38 0

Военный историк Кнутов: с ракетным комплексом «Гермес» российским военным будет легче на линии фронта

Фото, видео: © РИА Новости / Григорий Сысоев; личный архив Юрия Кнутова; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Новый ракетный комплекс совсем скоро может оказаться в руках российских военных, защищающих Донбасс. Как от этого изменится стратегия армии и ход противостояния в целом?

Новый ракетный комплекс «Гермес» сделает работу российской армии еще эффективнее. Такое мнение выразил военный историк Юрий Кнутов, комментируя скорую поставку уникального оружия военным России.

«Подобных комплексов в мире на сегодняшний день нет, тем более с дальностью 100 километров. Для нас это очень актуально», — подчеркнула эксперт в беседе с 5-tv.ru.

В руках защитников Донбасса это оружие будет очень кстати: как раз на расстоянии примерно в 100 километров Вооруженные силы Украины (ВСУ), по словам Кнутова, держат ближайшие тылы войска, бронетехнику, склады и прочее.

«Дальнобойная артиллерия не достает. А появление комплекса „Гермес“ позволит полностью перекрыть эту 100-километровую зону», — отметил военный историк.

По его словам, США пытались сделать подобное с помощью системы HIMARS, однако российская армия научилась эффективно бороться с этим видом оружия. К тому же, все это предусмотрели и в ракете комплекса «Гермес», поэтому, чем быстрее оружие окажется в руках российских военных, тем легче им будет на линии фронта. А уничтожение противника в ближайшем тылу станет еще эффективнее.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему американские ПВО на Украине оказались бесполезны. 

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Спецоперация
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