«Аналогов нет»: как комплекс «Гермес» может повлиять на ситуацию в зоне СВО
Военный историк Кнутов: с ракетным комплексом «Гермес» российским военным будет легче на линии фронта
Фото, видео: © РИА Новости / Григорий Сысоев; личный архив Юрия Кнутова; 5-tv.ru
Новый ракетный комплекс совсем скоро может оказаться в руках российских военных, защищающих Донбасс. Как от этого изменится стратегия армии и ход противостояния в целом?
Новый ракетный комплекс «Гермес» сделает работу российской армии еще эффективнее. Такое мнение выразил военный историк Юрий Кнутов, комментируя скорую поставку уникального оружия военным России.
«Подобных комплексов в мире на сегодняшний день нет, тем более с дальностью 100 километров. Для нас это очень актуально», — подчеркнула эксперт в беседе с 5-tv.ru.
В руках защитников Донбасса это оружие будет очень кстати: как раз на расстоянии примерно в 100 километров Вооруженные силы Украины (ВСУ), по словам Кнутова, держат ближайшие тылы войска, бронетехнику, склады и прочее.
«Дальнобойная артиллерия не достает. А появление комплекса „Гермес“ позволит полностью перекрыть эту 100-километровую зону», — отметил военный историк.
По его словам, США пытались сделать подобное с помощью системы HIMARS, однако российская армия научилась эффективно бороться с этим видом оружия. К тому же, все это предусмотрели и в ракете комплекса «Гермес», поэтому, чем быстрее оружие окажется в руках российских военных, тем легче им будет на линии фронта. А уничтожение противника в ближайшем тылу станет еще эффективнее.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему американские ПВО на Украине оказались бесполезны.
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