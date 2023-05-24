Торг уместен: мужчина решил продать камень из почек через интернет

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 19 0

Житель Барнаула выставил на продажу почечный камень матери на «Авито»

Торг уместен: мужчина решил продать камень из почек через интернет

Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey

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Автор назвал товар «единственным экземпляром в природе».

Вести бизнес — дело непростое, но креативный человек всегда найдет способ для заработка. Вот и житель Барнаула по имени Вячеслав выставил в интернете объявление о продаже почечного камня.

Автор объявления рассказал изданию Газета.ру, что этот «артефакт» принадлежит его матери. Он его продает за 150 тысяч рублей.

«Решил продать, потому что деньги нужны. Почему такая цена, потому что единственном экземпляре вообще в принципе в природе. Пару звонков было, но пока безрезультатно. Небольшой тут торг уместен. Просто вдруг, камень в единственном экземпляре, мало ли, ценители появится. Это не у меня, это у мамы делали операцию, камень не мой», — пояснил Вячеслав.

К слову, объявление о «единственном в своем роде» камне уже пропало с сервиса. Либо модераторы удалили столь уникальное предложение, либо кто-то все же приобрел эту «семейную реликвию».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что остров из фильма «Пираты Карибского моря» выставили на продажу.

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