Квартиру Зеленского в Крыму выставят на аукцион

Вырученные средства пойдут на нужды СВО.
Фото: www.globallookpress.com / IMAGO
Национализированную квартиру Владимира Зеленского в Крыму выставят на аукцион. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на спикера Госсовета Крыма Владимир Константинов.
Отмечается, что квартира записана на супругу президента Украины Елену. Вырученные с продажи средства пойдут на нужды СВО.
«Квартира национализирована и попала в республиканскую собственность, затем аукцион, продажа, деньги будут поступать на нужны СВО, семьям погибших, мобилизованных», — заявил Константинов.
24 мая госсовет Крыма единогласно проголосовал за национализацию имущества украинских бизнесменов. Всего в новый перечень национализированного имущества попало 57 объектов. В нем можно найти винодельческое производство «Алеф-Виналь-Крым», торговые площади «Скай плаза» в Ялте и многое другое.
Госсовет Крымской республики еще в 2022 году утвердил решение национализировать имущество олигархов Украины, которые связаны с киевским режимом. В собственность Крыма перешли 130 объектов.
Зеленский лишился шикарной квартиры в Крыму
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Зеленский заявил о начале работы над концепцией развития авиации на Украине. Она предусматривает переход на новые типы самолетов, программы обучения пилотов и организационную структуру.
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