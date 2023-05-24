Зеленский лишился шикарной квартиры в Крыму

Планируется изъять также крупные винодельческие предприятия украинских олигархов.

Власти Крыма решили национализировать квартиру президента Украины в Ливадии. Об этом рассказал глава республики Сергей Аксенов.

«Сегодня у нас на сессию идет очередная партия имущества, крупные винодельческие предприятия, банковские структуры, квартира Зеленского и прочее имущество всех способствующих антироссийскому режиму на Украине», — сказал Аксенов.

Он добавил, что власти Крыма планируют национализировать имущество многих украинских олигархов, а также выразил благодарность председателю крымского Госсовета Владимиру Константинову и депутатам парламента за их работу.

«Как и обещал, в российском Крыму враги России зарабатывать не будут», — заключил Аксенов.

Еще в 2022 году в Госсовете Крымской республики утвердили решение национализировать имущество олигархов Украины, которые связаны с киевским режимом. В собственность Крыма было передано 130 объектов. Тогда Аксенов заявлял о возможном изъятии имущества у граждан Самостийной, которые поддерживают дестабилизацию ситуации.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как антитеррористическая комиссия займется недвижимостью Зеленского в Крыму.