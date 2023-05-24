Подозреваемый в изнасиловании ребенка в прямом эфире житель Якутии задержан

Изнасиловавшим ребенка во время стрима мужчиной, предположительно, оказался житель Якутии Айдер Асанов. Личность подозреваемого была установлена правоохранительными органами в ходе следственных мероприятий. В настоящее время подозреваемый задержан и помещен в СИЗО. Об этом 5-tv.ru рассказал частный детектив Максим Заболотный.

Ранее появились сообщения, что подросток в чат-рулетке наткнулся на собеседника, который якобы в прямом эфире изнасиловал несовершеннолетнюю девочку. Парень заснял небольшой отрывок произошедшего и скинул его своему знакомому блогеру, чтобы тот сделал историю публичной.

17 мая глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина в своем Telegram-канале отреагировала на провокационные новости. Она рассказала, что по данному факту готовится обращение в СК России, а также в МВД.

Как уточнил Заболотный, нецензурный прямой эфир состоялся 6 мая. Он был записан подростком из Канады. Детектив также сказал, что установил личность подозреваемого в ходе проведенного расследования и передал свои предположения полиции. Однако оказалось, что Ананов уже находится в СИЗО. Он был задержан за подобные действия.

Ранее 5-tv.ru писал, что девочку-подростка изнасиловали после долгожданной встречи с мамой в Подмосковье.