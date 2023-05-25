Financial Times предрекает конец эпохи лидерства США и Большой семерки
По мнению журналистов, доминирование этих стран ушло в прошлое, а их место со временем могут занять новые игроки.
Фото, видео: www.globallookpress.com / POOL; 5-tv.ru
О крахе однополярного мира сегодня пишет ключевое западное деловое издание. Financial Times выпустило статью, которой буквально похоронило экономическое лидерство США и Большой семерки. По мнению журналистов, доминирование этих стран ушло в прошлое, а их место со временем могут занять новые игроки.
«БРИКС, похоже, находится на пути к тому, чтобы стать значимой международной группой. Понятно, что сближает ее членов стремление не зависеть от капризов США и их ближайших союзников, доминировавших в мире последние два столетия», — пишут авторы.
Журналисты газеты также обращают внимание, что за последние 23 года доля западных стран в мировом производстве упала с 44 до 30 процентов. В то время как доля Китая выросла почти на треть.
- 24 мая
- Доминирование осталось в прошлом: в Британии вынесли приговор странам G7
- 18 мая
- Кто следующий? Политолог объяснил, какие страны могут стать членами БРИКС
- 25 апр
- Перспективный блок: присоединиться к БРИКС захотели еще 19 стран
- 6 апр
- «Наступают тяжелые времена»: какие страны МВФ пытается «подмять под себя»
- 6 апр
- МВФ предупреждает! Как противостояние США и Китая повлияют на экономику в мире
- 9 нояб
- Алексей Пушков: острый конфликт России с Западом назревал уже давно
- 17 июл
- В Китае назвали Запад «узколобым» после заявлений о противостоянии с БРИКС
- 15 июл
- Центр мира уходит на Восток: политолог объяснил стремление еще пяти стран в БРИКС
- 14 июл
- Ряды БРИКС могут скоро пополнить Турция, Египет и Саудовская Аравия
- 28 июн
- Иран подал заявку на вступление в БРИКС
Читайте также
83%
-0.20 86.20
-0.35
Нашли ошибку?