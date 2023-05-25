Financial Times предрекает конец эпохи лидерства США и Большой семерки

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По мнению журналистов, доминирование этих стран ушло в прошлое, а их место со временем могут занять новые игроки.

Фото, видео: www.globallookpress.com / POOL; 5-tv.ru

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Тема:
БРИКС

О крахе однополярного мира сегодня пишет ключевое западное деловое издание. Financial Times выпустило статью, которой буквально похоронило экономическое лидерство США и Большой семерки. По мнению журналистов, доминирование этих стран ушло в прошлое, а их место со временем могут занять новые игроки.

«БРИКС, похоже, находится на пути к тому, чтобы стать значимой международной группой. Понятно, что сближает ее членов стремление не зависеть от капризов США и их ближайших союзников, доминировавших в мире последние два столетия», — пишут авторы.

Журналисты газеты также обращают внимание, что за последние 23 года доля западных стран в мировом производстве упала с 44 до 30 процентов. В то время как доля Китая выросла почти на треть.

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