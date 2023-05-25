Новак: россияне подали рекордно много заявок на газификацию после ее удешевления

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Игорь Рязов
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Вице-премьер РФ рассказал, как власти реагируют на жалобы граждан. Нередко недовольство вызывают сроки подведения газа к участкам.

Новак: россияне подали рекордно много заявок на газификацию после ее удешевления

Фото: www.globallookpress.com / Victor Lisitsyn

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За последний год россияне подали рекордно много заявок на подведение газа к своим участкам — 1,3 миллиона запросов. Этого результата позволила добиться программа социальной догазификации, рассказал в интервью «Известиям» вице-премьер Александр Новак.

«Раньше за подведение газопровода внутри поселка отвечали муниципальные образования, это были их расходы, а от уличного газопровода до забора платил собственник домовладения. <…> Сейчас потребитель, владелец дома, участка, не должен платить за подведение газопровода до своего участка. Платить и финансировать он обязан только внутреннюю разводку, внутри дома и внутри своего участка. Это значительно снизило нагрузку на потребителя, активно выросло количество заявок — за последний год получили 1,3 миллиона, такого никогда не было», — отметил Александр Новак.

По его словам, на данный момент выполнены работы примерно по 570 тысячам договоров. Также власти начали эффективнее реагировать на жалобы граждан благодаря созданию «единого окна». Нередко люди недовольны задержками — когда договор заключен уже давно, а по нему еще ничего не сделано.

«Сейчас ситуация значительно лучше, чем была до тех изменений, которые произошли. <…> Если, например, внутри населенного пункта уже есть газопроводная система или вдоль улиц проложен газопровод, то подключение должно быть не более 30 дней. Если же, например, газопровода нет, и он на расстоянии больше 200 метров, то срок чуть больше — 90 дней», — сообщил вице-премьер РФ.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как идет газификация в Республике Алтай.

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Новак: россияне подали рекордно много заявок на газификацию после ее удешевления

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