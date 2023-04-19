Газ в каждый дом: Турчак оценил осуществление программы газификации на Алтае

Эфирная новость 12

Турчак заявил, что программа социальной газификации на Алтае набрала хороший темп

Фото, видео: Александр Река/ТАСС; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Секретарь Генсовета «Единой России» посетил одно из сел, куда уже провели «голубое топливо».

Программа социальной догазификации в Республике Алтай набрала хороший темп. Об этом в ходе своей рабочей поездки по регионам Сибири заявил секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

Он побывал в одном из сел, в которое провели газ. И благодаря партийному проекту на очереди еще почти 15 населенных пунктов региона. Появится возможность подключить больше 10 тысяч домов.

«Сегодня мы здесь для того, чтобы продолжить большую программу газификации, которая была запущена по инициативе „Единой России“, поддержана нашим президентом и стала большой масштабной программой газификации, которая реализуется во всех регионах нашей большой страны. Сегодня я с радостью хочу отметить, что Республика Алтай набрала темпы. Действительно, те цифры, о которых мы договаривались практически по прошлому году и уже по началу этого года, выполнены. По проектным работам на этот год порядка 480 километров, 485 километров находится в проектировании», — отметил Турчак.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что порядка 300 тысяч жителей Подмосковья получили газ благодаря программе социальной газификации.

+16° Атмосферное давление 768 мм рт. ст.
Относительная влажность 29%
81.65
0.05 89.37
-0.20
Умный в гору не пойдет, умный гору обойдет. Китайский совет дня на среду,...

Последние новости

20:37
Газ в каждый дом: Турчак оценил осуществление программы газификации на Алтае
20:23
«А это что?»: Муцениеце посетовала на безуспешное стремление к совершенству
20:08
Неожиданный поворот: Алек Болдуин подал иск на родственников Галины Хатчинс
19:56
По велению Екатерины II: как вхождение Крыма повлияло на безопасность Российской империи
19:44
В Артемовске погиб «Перун» — участник поджога Дома профсоюзов
19:33
Трагедия в Балашихе: что могло спровоцировать женщину на убийство 3-летней дочери

Сейчас читают

«Я выбрал себе жену!»: Басков ответил на вопрос о свадьбе с Успенской
Как пожарить шашлык и не получить штраф в 2023 году. Инфографика
«Обеспеченный кластер»: почему 11-летняя дочь Бони не желает летать эконом-классом
Военный эксперт назвал возможную причину внезапной проверки боеготовности ТОФ

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем официально
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III — видео