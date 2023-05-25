«Основной инстинкт» уже не тот: полуголая Шэрон Стоун показала себя со спины

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 211 0

Актриса Шэрон Стоун опубликовала фото в купальнике

«Основной инстинкт» уже не тот: полуголая Шэрон Стоун показала себя со спины

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Faye Sadou

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Подписчики призвали знаменитость усиленно заняться тренировками. Но она утверждает, что делает это каждый день. Что же идет не по плану?

Американская актриса и модель Шэрон Стоун похвасталась фигурой, опубликовав обнаженный снимок в социальных сетях.

Однако не все пользователи оценили результаты подготовки 65-летней звезды Голливуда к пляжному сезону.

«К лету готова», — подписала она снимок.

Шэрон Стоун похвасталась фигурой в 65 лет Шэрон Стоун похвасталась фигурой в 65 лет. Instagram* / sharonstone

Ранее Стоун делилась с поклонниками, какими способами ей удается держать себя в форме. По ее словам, она ест много фруктов, овощей и сыров.

Также знаменитость выбирает для завтраков хлеб без глютена и отдает предпочтение травяным напиткам. Однако тренажерный зал она не посещает — занимается спортом дома.

На это и обратили внимание подписчики. Несмотря на множество восхищенных комментариев, нашлись и те, кто указал звезде «Основного инстинкта» на ее недостатки.

«Нужны приседания», — написал один из поклонников.

В комментариях под публикацией нашлись и русскоязычные пользователи. Один из них недоумевает — зачем показывать свою «пятую точку», если она не в привлекательном состоянии.

Ранее 5-tv.ru писал, что располневшая российская певица Бьянка нашла способ скинуть 20 килограммов за неделю.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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