Скончались на месте: жесткое ДТП унесло жизни трех человек в Ивановской области

Эфирная новость 173 0

Три человека погибли при ДТП с грузовиком в Ивановской области

Фото, видео: 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Автобус с пассажирами направлялся в Москву.

Три человека погибли и четверо пострадали в результате страшной аварии в Ивановской области.

Автобус по дороге в Москву лоб в лоб столкнулся с грузовиком. Водитель и двое пассажиров от полученных травм скончались на месте. Других пострадавших в тяжелом состоянии доставили в больницу.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что серьезная авария с участием большегруза произошла на Московской кольцевой автодороге в районе Капотни.

Водитель за рулем каршеринга не справился с управлением. Машину занесло на большой скорости и она протаранира фуру, которая двигалась в соседнем ряду.

+19° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 78%
79.97
-0.20 86.20
-0.35
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:22
Прогноз неблагоприятный: мощные ливни обрушили мост у Адыгеи
16:21
Так хотела она? Раскрыты подробности прощания с Тиной Тернер
16:15
Роман Костомаров впал в депрессию после ампутации частей конечностей
16:14
Глобальный бордель: какая судьба ждет Украину после получения налогов от OnlyFans
16:11
Лукашенко: ЕАЭС должен стать новым центром принятия решений в мире
16:08
В Одесской области снесут памятник героине СССР Зое Космодемьянской

Сейчас читают

Свято храните всю жизнь: сыну отдали уникальную вещь прямо у гроба Кучеренко
Экс-депутат Харькова раскрыл, кто займет пост Залужного
Врач о состоянии раненного главкома ВСУ Залужного: «Может остаться „овощем“»
Первый бас-гитарист The Beatles умер на 82-м году жизни

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
Какие блюда любят есть президенты разных стран
Злой и агрессивный: чем опасен цикл затмений 2023 — 2025
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023