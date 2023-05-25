Скончались на месте: жесткое ДТП унесло жизни трех человек в Ивановской области
Три человека погибли при ДТП с грузовиком в Ивановской области
Фото, видео: 5-tv.ru
Автобус с пассажирами направлялся в Москву.
Три человека погибли и четверо пострадали в результате страшной аварии в Ивановской области.
Автобус по дороге в Москву лоб в лоб столкнулся с грузовиком. Водитель и двое пассажиров от полученных травм скончались на месте. Других пострадавших в тяжелом состоянии доставили в больницу.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что серьезная авария с участием большегруза произошла на Московской кольцевой автодороге в районе Капотни.
Водитель за рулем каршеринга не справился с управлением. Машину занесло на большой скорости и она протаранира фуру, которая двигалась в соседнем ряду.
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