Протаранил фуру: страшное ДТП произошло в Москве на МКАД

Оба водителя получили тяжелые травмы.

Серьезная авария с участием большегруза произошла на Московской кольцевой автодороге в районе Капотни.

Водитель за рулем каршеринга не справился с управлением. Машину занесло на большой скорости и она протаранира фуру, которая двигалась в соседнем ряду.

От удара многотонный грузовик повело в сторону и он завалился на бок. Четыре из шести полос оказались полностью блокированы, из-за чего на этом участке МКАД образовалась пробка.

Оба водителя получили травмы. А дальнобойщику, чтобы выбраться из кабины, пришлось ждать спасателей.