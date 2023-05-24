Протаранил фуру: страшное ДТП произошло в Москве на МКАД

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Авария с участием фуры произошла на МКАД в районе Капотни

Фото, видео: www.globallookpress.com / Elena Mayorova; 5-tv.ru

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Оба водителя получили тяжелые травмы.

Серьезная авария с участием большегруза произошла на Московской кольцевой автодороге в районе Капотни.

Водитель за рулем каршеринга не справился с управлением. Машину занесло на большой скорости и она протаранира фуру, которая двигалась в соседнем ряду.

От удара многотонный грузовик повело в сторону и он завалился на бок. Четыре из шести полос оказались полностью блокированы, из-за чего на этом участке МКАД образовалась пробка.

Оба водителя получили травмы. А дальнобойщику, чтобы выбраться из кабины, пришлось ждать спасателей.

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