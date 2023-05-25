Серебряные медали вернутся в российские школы

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 76 0

Кравцов: с нового учебного года в школы России вернут серебряные медали

Серебряные медали вернутся в российские школы

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин

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Это хорошая новость для учеников и их родителей.

В российские школы снова возвращаются долгожданные награды — серебряные медали. Об этом сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов на пресс-конференции.

По его словам, это произойдет уже в новом учебном году.

«Думаю, и для родителей, и для школьников будет приятная новость: мы со следующего учебного года вернем серебряные медали», — сказал Кравцов.

Серебряная медаль — вторая после золотой медали степень отличия при обучении в средней школе.

Еще до 2014 года в России отличившихся выпускников награждали золотыми и серебряными медалями. Как правило, серебром награждали тех выпускников, у кого было не больше двух четверок. Однако уже после 2014 года эти медали заменила единая федеральная медаль «За особые успехи в учении».

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как российские школьники победили на Международной олимпиаде по химии в Астане.

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