Гораздо младше Петросяна: Татьяна Брухунова впервые показала возможную тещу юмориста

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Полина Долгова
Полина Долгова 647 0

Брухунова показала возможную тещу юмориста Петросяна

Гораздо младше Петросяна: Татьяна Брухунова впервые показала возможную тещу юмориста

Фото: Instagram* / bruhunova

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Почему жена шоумена никогда не освещает подробности личной жизни?

Жена юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова уже два дня наслаждается отдыхом на теплоходе. Молодая супруга звезды отправилась в круиз, оставив мужа и малолетнего сына одних. Скорее всего, компанию ей составила ее мама.

Брухунова ни разу не показывала родительницу публике, но сейчас сделала исключение и опубликовала фото женщины. На публикации родственница стоит на палубе судна, наблюдая за окружающим пейзажем.

Пользователи проявили живой интерес к теще Петросяна и заметили, что она хоть и не отличается сногсшибательной внешностью, но выглядит уж точно моложе своего 77-летнего зятя.

Брухунова показала вероятную тещу ПетросянаБрухунова показала вероятную тещу Петросяна. Instagram* / bruhunova

Правда, имя матери Татьяна не афиширует, как и информацию о родителях в целом. О ней известно лишь то, что она родилась и выросла в Туле, прилежно училась в школе, являлась поклонницей Авраама Руссо.

После того как девушка получила среднее образования, она уехала в Москву, где стала обучаться в Государственном университете культуры и искусств на менеджера.

В то время Брухунова заинтересовалась юмористической эстрадой и стала администратором сайта Елены Степаненко, которая была на тот момент женой Евгения Вагановича.

По некоторой информации, с Петросяном Брухунова познакомилась через его менеджера, потом она стала личной помощницей директора юмориста, а в 2016 году, после смерти руководителя, взяла дела Петросяна под личный контроль.

Некоторые считают, что к тому моменту Татьяна уже три года состояла в отношениях с комиком. В 2019-м она стала его законной женой, а спустя год подарила Петросяну сына Вагана.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Брухунова честно рассказала, кем она работает.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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