Преступления нацистов в Подмосковье в годы ВОВ могут признать геноцидом

|
Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 41 0

Генпрокуратура попросила признать геноцидом преступления нацистов в Подмосковье

Преступления нацистов в Подмосковье в годы ВОВ могут признать геноцидом

Фото: © РИА Новости / РИА Новости

Читайте нас в: Дзен Новости

Размер материального ущерба Московской области — около шести триллионов рублей.

Прокуратура Московской области просит суд признать геноцидом преступления нацистов в годы Великой Отечественной войны в регионе. Речь идет о зверствах на оккупированной территории с октября 1941 по январь 1942 года. Об этом сообщает Генпрокуратура РФ.

Отмечается, что Московская область и ее жители должны были стать ресурсной базой нацистской армии, обеспечить ее всем необходимым для продолжения войны. Граждане подвергались пыткам, их убивали, грабили, выгоняли из жилищ.

Число жертв составило более 26 тысяч человек, а размер материального ущерба — около шести триллионов рублей.

Прежде суд в России признал геноцидом массовые убийства оккупантами населения Воронежской области в 1942–1943 годах. Зверства были совершены в отношении не менее 274 983 советских граждан. На основе доказательств суд постановил удовлетворить соответствующее заявление прокурора Воронежской области Николая Савруна.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как юные актрисы достойно боролись с нацистами во времена ВОВ. Советские актрисы не все свое время показывали умения на сцене. В определенные годы этим женщинам пришлось защищать свою родину наравне с мужчинами.

+19° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 78%
79.97
-0.20 86.20
-0.35
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:55
Три человека погибли и один получил ранения в результате стрельбы в Японии
14:51
Крупный пожар произошел на строительном рынке в Одинцово
14:46
Мишустин: отношения РФ и Китая только крепнут, несмотря на действия оппонентов
14:43
ПВО бессильна: военные РФ ударили по ВСУ дронами-камикадзе «Герань»
14:41
Миссия провалилась: как ФСБ задержала «ядерных террористов» из Украины
14:35
Врио главы МВД ЛНР Корнет перенес сложную операцию после покушения

Сейчас читают

Свято храните всю жизнь: сыну отдали уникальную вещь прямо у гроба Кучеренко
В Российском союзе туриндустрии объяснили, как сэкономить на путешествии
Кому выгодна смерть Залужного и зачем его было «прятаться»?
Первый бас-гитарист The Beatles умер на 82-м году жизни

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
Какие блюда любят есть президенты разных стран
Злой и агрессивный: чем опасен цикл затмений 2023 — 2025
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023