«Будет нацелено»: Песков о судьбе Литвы после размещения ядерного оружия

Песков: Россия примет меры в ответ на размещение Литвой ядерного оружия

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пообещал Литве пропорционально ответить на размещение ядерного оружия. Соответствующее заявление он сделал в беседе с Первым каналом.

«Если вы размещаете у себя на территории ядерное оружие, оно против кого-то нацелено. Очевидно, что на запад это оружие нацелено не будет. Оно будет нацелено на восток, то есть на нас», — сказал официальный представитель Кремля.

По словам Пескова, появление в республике оружия массового поражения, направленного в сторону РФ, приведет к ответным военным мерам, но не уточнил их характер.

Ранее в парламенте Литвы было согласовано снятие запрета на размещение ядерного оружия. Президент Гитанас Науседа уточнил, что эта мера не означает, что сразу после отмены в страну завезут ядерное оружие. Речь якобы была лишь о том, чтобы в случае необходимости такого размещения при экстренной угрозе можно было сэкономить время, избежав бюрократических процессов.

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