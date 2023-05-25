Имитируют работу нотариусов: как лже-юристы массово оставляют россиян без денег

Какие методы используют аферисты?

Российские суды завалены исками с требованием вернуть деньги, выплаченные юристам-обманщикам.

И речь идет вовсе не об адвокатах-недоучках, а о профессиональных мошенниках, которые, жонглируя юридическими терминами, выманивают сотни тысяч рублей.

Теперь аферисты имитируют работу нотариусов. Какие схемы они используют, узнал корреспондент «Известий» Василий Михеев, пообщавшись с пострадавшими.