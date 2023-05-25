Врио главы МВД ЛНР Корнет перенес сложную операцию после покушения

Врио министра внутренних дел Луганской народной республики (ЛНР) Игорь Корнет перенес сложную операцию после того как получил серьезное ранение при взрыве в центре Луганска. Об этом сообщает ТАСС.

«У Игоря Александровича в результате ранения поражено до 70% легких. Он перенес сложную операцию в одной из клиник Москвы», — говорится в сообщении.

До этого врио главы республики Леонид Пасечник сообщил, что Корнет пришел в сознание.

Покушение на жизнь Корнета было реализовано 15 мая. Взрывное устройство сдетонировало в барбершопе в центре Луганска. В результате инцидента пострадали семь человек, они были госпитализированы в медицинские учреждения. Следователи возбудили уголовное дело.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как пострадавший при взрыве врио главы МВД ЛНР Корнет был перевезен в московскую больницу.