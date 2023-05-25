Врио главы МВД ЛНР Корнет перенес сложную операцию после покушения

|
Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 191 0

У него поражено 70% легких. Что еще известно о состоянии пострадавшего?

Врио главы МВД ЛНР Корнет перенес сложную операцию после покушения

Фото: © РИА Новости / Александра Хрусталь

Читайте нас в: Дзен Новости

Врио министра внутренних дел Луганской народной республики (ЛНР) Игорь Корнет перенес сложную операцию после того как получил серьезное ранение при взрыве в центре Луганска. Об этом сообщает ТАСС.

«У Игоря Александровича в результате ранения поражено до 70% легких. Он перенес сложную операцию в одной из клиник Москвы», — говорится в сообщении.

До этого врио главы республики Леонид Пасечник сообщил, что Корнет пришел в сознание.

Покушение на жизнь Корнета было реализовано 15 мая. Взрывное устройство сдетонировало в барбершопе в центре Луганска. В результате инцидента пострадали семь человек, они были госпитализированы в медицинские учреждения. Следователи возбудили уголовное дело.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как пострадавший при взрыве врио главы МВД ЛНР Корнет был перевезен в московскую больницу.

+19° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 78%
79.97
-0.20 86.20
-0.35
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:55
Три человека погибли и один получил ранения в результате стрельбы в Японии
14:51
Крупный пожар произошел на строительном рынке в Одинцово
14:46
Мишустин: отношения РФ и Китая только крепнут, несмотря на действия оппонентов
14:43
ПВО бессильна: военные РФ ударили по ВСУ дронами-камикадзе «Герань»
14:41
Миссия провалилась: как ФСБ задержала «ядерных террористов» из Украины
14:35
Врио главы МВД ЛНР Корнет перенес сложную операцию после покушения

Сейчас читают

Свято храните всю жизнь: сыну отдали уникальную вещь прямо у гроба Кучеренко
В Российском союзе туриндустрии объяснили, как сэкономить на путешествии
Кому выгодна смерть Залужного и зачем его было «прятаться»?
Первый бас-гитарист The Beatles умер на 82-м году жизни

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
Какие блюда любят есть президенты разных стран
Злой и агрессивный: чем опасен цикл затмений 2023 — 2025
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023