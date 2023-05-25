В МГИМО зафиксировали случай заражения корью, студенты переведены на удаленку

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 25 0

Студентов МГИМО перевели на дистанционное обучение из-за случая кори

В МГИМО зафиксировали случай заражения корью, студенты переведены на удаленку

Фото: © РИА Новости / Виталий Белоусов

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Приняты исчерпывающие меры для недопущения распространения заболевания.

В отношении Московского международного государственного института международных отношений (МГИМО) начато эпидемиологическое расследование из-за заболевания корью у одного из студентов третьего курса. Об этом 5-tv.ru сообщили в Роспотребнадзоре.

«В адрес МГИМО направлено предписание о проведении противоэпидемических мероприятий в учебном корпусе на проспекте Вернадского д. 76», — говорится в сообщении.

На данный момент также проводится вакцинация среди студентов и преподавателей, ранее не привитых и не болевших корью. Ситуация находится на контроле столичного Управления Роспотребнадзора.

Также известно, что студентам и преподавателям было рекомендовано перейти на дистанционный формат работы.

До появления первой вакцины в 1963 году эпидемии кори происходили каждые два-три года. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в год от кори умирали более двух с половиной миллионов человек. Сейчас в преддверии летних каникул прежде чем отправляться в путешествие стоит привиться, кому-то возможно требуется ревакцинация. Иначе в отпуске придется пляжный шезлонг сменить на больничную койку.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, что в России вдвое сократилось число случаев заболеваемости корью.

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