В Крыму инициируют вопрос отмены решения о передаче полуострова Украинской ССР

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 48

Президент РФ Владимир Путин неоднократно отмечал, что вопрос Крыма «закрыт окончательно».

В Крыму инициируют вопрос отмены решения о передаче полуострова Украинской ССР

Фото: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov

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Глава крымского парламента Владимир Константинов сообщил, что ведомством будет рассмотрен вопрос об отмене решения, принятого в 1954 году, когда полуостров был передан в состав Украиной ССР. Об этом чиновник рассказал в беседе с агентством РИА Новости.

«Мы намерены проводить эту работу», — заявил Константинов.

Глава парламента подчеркнул, что тема будет поднята уже на ближайшем заседании президиума. По его словам, детальное изучение вопроса будет адресовано научному совету при председателе госсовета республики, регулирующему сферу правотворчества.

Крым вошел в состав РФ в 2014 году по итогам проведенного в регионе референдума. Тогда 96,77% местных жителей проголосовали «за» присоединение к России. За вхождение в состав страны высказались также 95,6% избирателей в Севастополе. Украина и ряд государств отказались принимать итоги референдума.

До 19 февраля 1954 года Крымский полуостров находился в составе РСФСР, однако президиум Верховного совета СССР принял распоряжение о передачи региона в состав Украинской ССР. Инициатором указа выступил действующий лидер Никита Хрущев. После распада советского союза Крымская область осталась в составе Украины.

Ранее 5-tv.ru писал, что в США разоблачили планы главы Незалежной Владимира Зеленского вернуть Крым и Донбасс после спецоперации.

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